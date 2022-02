Europese Commissie wil verlenging coronareispas tot 1 juli 2023

De Europese Commissie wil het vrij reizen in de Europese Unie tijdens de pandemie met een digitaal corona certificaat (dcc) verlengen tot 1 juli 2023. De 27 lidstaten en het Europees Parlement moeten met het voorstel instemmen. Met het digitaal coronacertificaat (dcc) kan de eigenaar bewijzen dat hij volledig is gevaccineerd, is hersteld van Covid-19 of een recente negatieve PCR-test heeft. Met een geldig certificaat, in Nederland met de bekende QR-code via CoronaCheck, laten de andere lidstaten de reiziger in principe zonder extra voorwaarden, zoals een periode van quarantaine, toe.