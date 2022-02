Misdrijfzaken rond corona lopen op tot 1475

Het aantal misdrijfzaken dat te maken heeft met corona is opgelopen naar 1475. In 2020 ging het vooral om mensen die hoestten of spuugden naar agenten. In 2021 waren het vooral demonstranten die zich keerden tegen het coronabeleid van de regering. Onder de 1475 zaken bevinden zich 62 verdachten die tijdens de rellen in november zijn aangehouden, merendeels in Rotterdam. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag in een update van coronagerelateerde misdrijfzaken.