Het Amerikaanse besluit om enkele duizenden militairen naar Oost-Europa te sturen is volgens Rusland een „destructieve” stap. De vraag is of Moskou ook een negatieve term heeft bedacht om de Russische troepenmacht van 100.000 man aan de Oekraïense grens en de 25.000 soldaten die naar Wit-Rusland worden gedirigeerd aan te duiden.