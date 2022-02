De Kamer van Koophandel is nu alvast bereid om sneller adressen af te schermen en ondernemers in beroepsgroepen die vaak met bedreigingen te maken hebben zelfs uit zichzelf daarvoor te benaderen. Dat zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken tegen de Kamer na een gesprek met de KVK. „Dat is voor de Kamer van Koophandel eigenlijk helemaal geen discussie”, zegt de bewindsvrouw.