Fors hogere winst energieconcern Vattenfall

Energieconcern Vattenfall heeft 2021 afgesloten met een veel hogere winst dan een jaar eerder. Volgens de Zweedse onderneming, die ook in Nederland actief is, gaat de vergelijking met een jaar eerder deels mank omdat het een flinke vergoeding kreeg van de Duitse overheid voor de sluiting van kerncentrales. Daarnaast verkocht Vattenfall zijn distributie-activiteiten in Berlijn. Ook de hogere energieprijzen droegen bij aan het resultaat, al spreekt Vattenfall hier zelf van een „beperkt effect”.