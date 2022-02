Nieuw-Zeeland tot oktober gesloten voor internationale toeristen

Bijna twee jaar nadat Nieuw-Zeeland de grenzen sloot om het coronavirus buiten de deur te houden, belooft premier Jacinda Ardern donderdag in een persconferentie de landsgrenzen gefaseerd te heropenen. Internationale toeristen zullen echter pas vanaf oktober weer naar het land mogen reizen. Vanaf eind februari zullen de eerste Nieuw-Zeelanders vanuit Australië welkom zijn in eigen land zonder de hotelquarantaine die voor een groot deel van de coronapandemie verplicht was.