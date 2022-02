Facebook-moeder Meta Platforms verwacht de komende tijd minder inkomsten uit advertenties nu bedrijven steeds meer last hebben van de aanhoudend hoge inflatie en de verstoringen in de leveringsketen. Die zullen ervoor zorgen dat ze zullen snijden in hun advertentiebudget, aldus het techbedrijf, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, in een handelsupdate.