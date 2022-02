Agenten fouilleren mensen die in de trein zitten die bij het Brabantse Holthees is stilgezet na een melding dat er mogelijk iemand met een verdacht pakketje in de trein was gestapt. In de trein zitten ongeveer honderd passagiers, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio die niet kan bevestigen of ontkennen dat er iemand is aangehouden.