Strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata Steel en Harsco Metals, dat ook op het terrein van de staalfabriek in Velsen is gevestigd. Het OM gaat in dat onderzoek bepalen of ze opzettelijk en in strijd met de wet hebben gehandeld door gevaarlijke stoffen „in de bodem, lucht of oppervlaktewater” te brengen. „Met als mogelijk gevolg gevaar voor de openbare gezondheid.”