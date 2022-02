Om kinderen uit te leggen hoe vaccins werken, heeft medicijnautoriteit CBG online een stripverhaal uitgebracht. In de strip getiteld ‘Prikpraat’ wordt dit op een eenvoudige manier uitgelegd. Het CBG onthoudt zich van advies over wel of niet vaccineren, maar legt slechts uit hoe vaccins in elkaar zitten en hoe vaccinonderzoek in zijn werk gaat.