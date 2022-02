Landelijke herdenkingsplek Jodenvervolging in Apeldoorn

Apeldoorn werkt aan een landelijke herdenkingsplek voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Deze plek op het terrein van de voormalige Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch moet een knooppunt voor de Joodse geschiedenis worden. Er wordt verbinding gelegd met andere herinneringscentra en organisaties in binnen- en buitenland die zich bezighouden met de geschiedenis van het Joodse erfgoed, schrijft het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders woensdag in antwoord op gemeenteraadsvragen.