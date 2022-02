Metalengroep AMG en biotechnoloog Pharming waren woensdag duidelijk favoriet bij beleggers op het Damrak. AMG schroefde voor de tweede keer in korte tijd de winstverwachting op en Pharming kwam met positief nieuws over een middel tegen een zeldzame ziekte. Een onverwachte stijging van de inflatie in de eurozone in januari bracht beleggers niet van de wijs.