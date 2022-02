De investeringen in Nederlandse start-ups nemen steeds verder toe, vooral doordat er vaker grotere financieringsdeals plaatsvinden. Volgens onderzoek van onder meer de Dutch Startup Association (DSA) en Techleap.nl is er vorig jaar in totaal 5,3 miljard euro aan durfkapitaal naar beginnende, snelgroeiende bedrijven gegaan. Dat is ruim drie keer zoveel als de 1,7 miljard euro in 2020, en dat was toen al beduidend meer dan in 2019.