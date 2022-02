CBS: inflatie in januari verder opgelopen naar 7,6 procent

De inflatie in Nederland is in januari flink doorgestegen naar 7,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Europees geharmoniseerde methode. Volgens die methode was de geldontwaarding in december 6,4 procent. Het CBS komt met het cijfer vooruitlopend op de bekendmaking van de inflatie van de eurozone door het Europese statistiekbureau Eurostat.