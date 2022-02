Weer onthulling over illegaal coronafeestje met premier Johnson

De lijst illegale coronafeestjes met de Britse premier Boris Johnson blijft maar groeien. De Britse krant The Guardian komt met de jongste onthulling. De regeringsleider zou, ondanks coronamaatregelen, op 14 januari vorig jaar aanwezig zijn geweest op een afscheidsborrel van functionarissen in zijn ambtswoning in Downing Street (Londen). Hij zou vijf minuten zijn gebleven en een toespraak hebben gehouden, en dat tijdens de strikte lockdown rond kerst.