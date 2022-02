De beurzen in New York profiteerden dinsdag van beleggingen in bedrijven die profiteren van een sterke economie, zoals oliebedrijf ExxonMobil en pakketbezorgers zoals UPS. Ook bioscoopbedrijf AMC werd beloond voor kwartaalresultaten die veel beter uitvielen dan verwacht, onder meer dankzij films zoals Spider-Man: No Way Home.