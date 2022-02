De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand februari met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke plus van een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal was een uitblinker in de AEX-index, terwijl ook chipbedrijf Besi het goed deed dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.