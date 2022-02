Donorkind Maria heeft eindelijk haar vader gevonden en gesproken

Donorkind Maria, dat herhaaldelijk in het nieuws kwam door de zoektocht naar haar anonieme vader, heeft de man in kwestie eindelijk gevonden en gesproken. Dat meldt haar advocaat. Mede naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Den Haag, afgelopen zomer in een zaak van andere donorkinderen, heeft de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) de informatie over de man verstrekt, hoewel hij jarenlang niet genoemd wenste te worden.