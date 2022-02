Op de Europese beurzen staan dinsdag nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de industrie centraal. Daarnaast is het cijferseizoen nog volop bezig. Zo kwam de Zwitserse bank UBS, waar de Nederlandse topman Ralph Hamers de leiding heeft, met resultaten. Verder is het wachten op de update van techconcern Alphabet, moederbedrijf van onder ander Google, na de slotbel op Wall Street.