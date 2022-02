In een partycentrum in de Gelderse plaats Drempt woedt een grote, uitslaande brand. Er is sprake van flinke rookontwikkeling, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op Twitter. Omwonenden worden via een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.