In Rotterdam gaan dinsdag een bijzonder hoogleraar plus een lector Kinderarmoede aan de slag. Het zijn respectievelijk Nicole Lucassen (Erasmus Universiteit) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam). Ze zijn volgens de gemeente Rotterdam de eersten in Nederland die een dergelijke functie bekleden en gaan ook het vierjarige Rotterdamse Onderzoeksprogramma Kinderarmoede begeleiden. Dat begint eveneens dinsdag.