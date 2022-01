Aan de Koninginneweg in Katwijk is maandagmiddag een dak van een woning gewaaid door de harde wind. Het losgeraakte dakdeel sloeg tientallen meters verderop tegen de gevel van een andere woning aan, die daardoor ernstig beschadigd raakte. In beide huizen waren geen bewoners aanwezig en er zijn geen gewonden gevallen, laat de Veiligheidsregio Hollands Midden weten.