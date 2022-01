Bij de productielocatie van vliegtuigproducent Airbus in Duitsland dreigen werknemers het werk neer te leggen. Vakbond IG Metall onderhandelt maandag voor de zevende en voorlopig laatste keer met de leiding van het bedrijf over de herstructurering van de productie van passagiersvliegtuigen in Duitsland. Blijft een resultaat uit dan lijkt een staking onvermijdelijk, zo klinkt het.