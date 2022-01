Zo’n twintig huizen in Ede zijn zaterdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege explosiegevaar door een gaslek. In een huis aan de Jachtlaan woedde rond 15.00 uur brand in een meterkast, waarna er gas lekte. Inmiddels is het gaslek gedicht en kunnen bewoners weer terug naar hun huis.