Topman David Solomon van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs int een salaris van 35 miljoen dollar voor zijn prestaties vorig jaar. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de beloning die hij voor 2020 opstreek. Toen sneed Goldman Sachs nog fors in het honorarium voor zijn hoogste bestuurder vanwege de betrokkenheid van de bank bij een omvangrijke fraudezaak in Maleisië.