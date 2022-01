Een oud-deelnemer van The Voice of Holland heeft vrijdag aangifte van aanranding gedaan tegen de regisseur van het RTL-programma. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving hierover van het AD. Het is de eerste aangifte tegen de regisseur in de zaak rond vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice.