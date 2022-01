Donderdagmiddag. Twee straaljagers vliegen laag over. Nu is dat altijd indrukwekkend, dit keer vond ik het extra bijzonder. Had het met de spanningen rond Rusland en Oekraïne te maken, waardoor oorlog in de lucht hangt? Al langer lijkt die crisis rond Oekraïne tussen mijn oren te zitten. Zo kan het geen toeval zijn dat ik geregeld terugdenk aan de tijd dat ik voor het ICTO actief was.