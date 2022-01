Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron heeft in het vierde kwartaal en over heel 2021 fors geprofiteerd van de hoge olieprijzen. Het bedrijf wist daardoor een miljardenwinst te boeken. In 2020 dook Chevron nog diep in de rode cijfers omdat de olieprijzen toen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie.