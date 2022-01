In Duitsland is de rechtszaak van start gegaan tegen zes verdachten van een grote juwelenroof in de stad Dresden in 2019. De mannen staan terecht voor diefstal en brandstichting. De buit ter waarde van ruim 113 miljoen euro is nooit gevonden. Omdat twee verdachten minderjarig waren ten tijde van de diefstal staan de mannen voor een jeugdrechter.