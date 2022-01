Wetenschappers: middelen tegen migraine te eenzijdig getest

Medicijnen tegen migraine zijn vooral getest op witte Amerikaanse vrouwen ouder dan dertig en met een gemiddeld gewicht, schrijven wetenschappers van de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC in tijdschrift The Lancet Neurology. Dat moet anders, want nu is de doelmatigheid van de middelen bij andere mensen toch een beetje onvoorspelbaar, zoals bij mannen, mensen van kleur, met een andere leeftijd of een ander gewicht.