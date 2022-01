De 24-jarige man die was aangehouden na een auto-ongeluk in Alkmaar dat aan twee vrouwen het leven kostte, is donderdag na verhoor weer vrijgelaten, laat de politie vrijdag weten. Volgens een politiewoordvoerster is er „vooralsnog geen aanleiding om ervan uit te gaan dat hij opzettelijk de aanrijding heeft veroorzaakt”. Eerder was al bekend dat het rijbewijs van de man uit Alkmaar was ingevorderd.