Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal verwacht niet dat het stikstofbeleid helemaal op de schop moet, nu de rechtbank in Zwolle heeft geoordeeld dat het tot nu toe gevoerde gedoogbeleid voor kleine uitstoters strijdig is met de wet. Zij heeft vertrouwen in de aanpak die is afgesproken in het coalitieakkoord.