Signify was vrijdag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, die flink in het rood stond. Het verlichtingsconcern had minder last van tekorten aan onderdelen dan gevreesd en boekte flink meer winst in het afgelopen kwartaal. De Europese beurzen lieten opnieuw een grillig koersverloop zien en zakten na een licht lagere opening dieper in het rood.