Tesla onderuit op Wall Street na waarschuwing over chiptekort

Tesla is donderdag onderuitgegaan op Wall Street. Beleggers schrokken ervan dat de fabrikant van elektrische auto’s net als andere autoproducenten kampt met tekorten aan onderdelen en chips. Tesla heeft zelfs gezegd te verwachten dat de problemen de komende tijd nog wel zullen aanhouden. Die mededeling zorgde ervoor dat nieuws over een recordwinst voor Tesla ondergesneeuwd raakte. Op de beurs leverde het aandeel bijna 12 procent aan waarde in.