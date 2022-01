Het gespecialiseerde politieteam FastNL heeft de voortvluchtige ‘tattookiller’ Cor P. (38) vanuit de Dominicaanse Republiek teruggehaald naar Nederland. P. werd daar eerder deze maand aangehouden, naar verluidt nadat hij was neergeschoten en opgenomen in een ziekenhuis. De man knipte in 2020 zijn enkelband door en was sindsdien voortvluchtig.