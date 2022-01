EU: aantal politieke gevangenen Belarus boven duizend uitgekomen

Het aantal politieke gevangenen in Belarus is opgelopen tot meer dan duizend en blijft toenemen. Bovendien wordt het voor advocaten steeds gevaarlijker om deze gevangenen te verdedigen. Van meer dan veertig advocaten is de licentie ingetrokken, laat EU-buitenlandchef Josep Borrell weten. „Deze beschamende mijlpaal weerspiegelt het voortdurende hardhandig optreden van het regime van president Aleksandr Loekasjenko tegen zijn eigen bevolking.”