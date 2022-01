Wall Street kauwt na op rentebesluit Fed, Tesla omlaag na cijfers

Tesla ging donderdag stevig omlaag op de beurzen in New York. Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten van de maker van elektrische voertuigen, ondanks dat het laatste kwartaal van 2021 met een recordwinst van 2,3 miljard dollar werd afgesloten. Daarnaast kauwden de markten nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank hield de rente woensdag nog ongewijzigd maar gaf wel een duidelijk signaal voor een verhoging in maart. Het zou de eerste renteverhoging in de VS zijn sinds december 2018.