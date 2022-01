De kosten van McDonald’s zijn de afgelopen periode met 14 procent fors gestegen. Zo was de Amerikaanse fastfoodketen meer geld kwijt aan rundvlees, kip en verpakkingsmateriaal. Ook heeft het de lonen van werknemers in de Verenigde Staten verhoogd om personeel aan te trekken en te behouden in een arbeidsmarkt die kampt met tekorten. McDonald’s heeft zijn prijzen vorig jaar ook naar boven bijgesteld.