Turken zullen ook dit jaar te maken krijgen met boodschappen die in rap tempo duurder worden. Tegen het einde van 2022 zal de inflatie in het land op 23,2 procent uitkomen, voorspelt de centrale bank van Turkije. Dat is veel meer dan de gemiddelde prijsstijging van 11,8 procent die de beleidsmakers eerder voorspelden.