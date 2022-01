Ouderenorganisaties uiten zorgen over koopkracht gepensioneerden

Ouderenorganisaties als de ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM zijn bezorgd over de ontwikkeling van de koopkracht van ouderen. Volgens de laatste berichten van de grote pensioenfondsen is het dit jaar geenszins zeker of de pensioenen kunnen worden geïndexeerd. En als dat al het geval is, zal de indexatie, oftewel het verhogen van de uitkering, minder zijn dan de inflatie. De prijsstijgingen lopen daarmee sneller op dan de pensioenuitkering, waarschuwen ze.