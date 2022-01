OM eist 4 jaar celstraf tegen moeder ‘containerbaby’

Een 31-jarige vrouw die in 2014 haar baby zou hebben achtergelaten in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Slotermeer, moet daarvoor wat het Openbaar Ministerie betreft vier jaar de gevangenis in. Voor de rechtbank in Amsterdam sprak de officier van justitie donderdag van een doelbewuste poging van Todisoa R. haar dochtertje van bijna een maand oud van het leven te beroven. „Het was niet de bedoeling dat de baby het zou overleven.”