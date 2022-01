Tijdens overleg woensdag over de Oekraïne-crisis in Parijs heeft Rusland de Oekraïense regering opgeroepen tot dialoog met de pro-Russische rebellen in het oosten. De Moskou-onderhandelaar zei na 8,5 uur overleg dat Kiev nu twee weken de tijd heeft voor een reactie. Dan zou er in Berlijn een vervolgbijeenkomst komen.