Een 77-jarige vrouw is overleden na een verkeersongeval woensdagavond laat in Alkmaar. Op de kruising van de Vondelstraat en de Arcadialaan botsten rond 22.50 uur twee auto’s op elkaar. De overleden vrouw was de bestuurder van een van de auto’s, meldt de politie donderdag. Haar bijrijder, een 84-jarige vrouw, raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Beide vrouwen komen uit Heiloo.