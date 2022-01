Geen Nederlandse bloemenzee meer bij pauselijke Urbi et Orbi

De pauselijke zegen Urbi et Orbi met Pasen zal nooit meer zijn wat het 35 jaar lang geweest is: omringd door een zee van bloemen uit Nederland. Na al die jaren komt een einde aan deze traditie, laat hoofdarrangeur en projectleider Paul Deckers weten. De bloemist uit het Limburgse Posterholt kan na twee jaar corona geen sponsors meer vinden. Het Sint-Pietersplein in Rome zal het vanaf dit jaar zonder de Nederlandse bloemenpracht moeten doen.