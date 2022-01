ABN AMRO hoeft rente op rente niet te compenseren

ABN AMRO hoeft rente op rente niet te vergoeden bij het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Dat heeft de Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid bepaald. Volgens het Kifid gaat het bij de compensatieregeling om een onverschuldigde betaling en hoeft daar, anders dan bij een schadevergoeding, geen rente op rente over te worden betaald. Andere banken hebben in soortgelijke gevallen die rente wel vergoed in hun compensatieregeling.