De aandelenbeurs in Tokio is donderdag fors lager geëindigd na het rentebesluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten. De Amerikaanse koepel van centrale banken hintte in een toelichting op een verhoging van de rente in maart. Hogere rentes jagen vaak schrik aan op aandelenbeurzen, omdat aandelen minder aantrekkelijk worden als belegging wanneer obligaties meer rendement opleveren.