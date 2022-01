Het kabinet gaat in overleg met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zouden zijn met 1G-beleid. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers toegezegd tijdens het coronadebat. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken had gevraagd of de sector misschien weer zou kunnen heropenen als alle bezoekers zich laten testen voordat ze naar binnen gaan, al vindt ze de oplossing „niet ideaal”.