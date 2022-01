De Koepeltsjerke in het Friese Berltsum is weer helemaal zichtbaar. De beeldbepalende protestantse kerk stond in de steigers omdat de lantaarn –het bovenste deel van de Koepelkerk– gerestaureerd moest worden. Dat is nu afgerond; vorige week dinsdag begonnen de steigerbouwers van Gjaltema uit Groningen daarom met het weghalen van de steigerconstructie.