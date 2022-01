Het kabinet gaat bekijken of het zijn belang in ABN AMRO verder kan afbouwen. Minister Sigrid Kaag van Financiën heeft de NLFI, de stichting die de deelnemingen van de Staat in financiële instellingen beheert, gevraagd te kijken of en hoe het belang in de bank kan worden verkleind. Verdere details kan de minister niet delen, want „dit kan mogelijk nadelige effecten hebben op transacties”.