Advocaten die een cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben, kunnen in plaats van een laptop een speciale beveiligde datastick meenemen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) meldt dat dit een tijdelijke noodoplossing is voor het laptopverbod, dat werd ingesteld na de aanhouding van advocaat Youssef T., een neef van Ridouan Taghi.